Nate dai medesimi genitori

Home / Soluzioni Cruciverba / Nate dai medesimi genitori

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Nate dai medesimi genitori' è 'Sorelle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SORELLE

Perché la soluzione è Sorelle? Le sorelle sono donne nate dai medesimi genitori, condividendo quindi lo stesso patrimonio genetico e un legame familiare molto forte. Questo rapporto si sviluppa nel tempo attraverso esperienze condivise, affetti e supporto reciproco. La loro relazione può essere caratterizzata da affinità, solidarietà e, talvolta, rivalità, ma resta sempre marcata da un legame di sangue che le unisce. La presenza di sorelle spesso arricchisce la vita di una famiglia, creando un senso di appartenenza e continuità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nate dai medesimi genitori". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Nate dai medesimi genitori nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sorelle

La soluzione associata alla definizione "Nate dai medesimi genitori" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nate dai medesimi genitori" conferma che la soluzione 'Sorelle' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Sorelle

S Savona O Otranto R Roma E Empoli L Livorno L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nate dai medesimi genitori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sorelle' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Napoleone ne aveva treCosì si chiamano fra loro le monacheLe parenti nel monasteroUno dei genitoriCe l han dato i genitoriFratelli dei genitoriI genitori dei cuginiMedesimi uguali