La Soluzione ♚ Le parenti nel monastero La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SORELLE .

Curiosità su Le parenti nel monastero: Sporcarsi le mani del sangue degli assassini del padre. abbandonata anche dai parenti del marito, rita decise di prendere i voti ed entrare nel monastero agostiniano... Sei sorelle (Seis hermanas) è una telenovela spagnola trasmessa su La 1 dal 22 aprile 2015 al 21 aprile 2017 (ad eccezione della prima puntata, trasmessa in contemporanea su La 2). In Italia la soap va in onda su Rai 1 dal 30 maggio 2022 in day-time nel periodo estivo.

