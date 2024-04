La Soluzione ♚ Uno dei genitori La definizione e la soluzione di 4 lettere: Uno dei genitori. MAMA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. uno dei genitori: Cinema Mama – cortometraggio del 1912 diretto da Bettina Wilhelm, Carl Wilhelm

– cortometraggio del 1912 diretto da Bettina Wilhelm, Carl Wilhelm Ma-ma – film del 1976

– film del 1976 Mama – film del 1990 diretto da Zhang Yuan

– film del 1990 diretto da Zhang Yuan Mama – film del 1999 Denis Evstigneev

– film del 1999 Denis Evstigneev La madre (Mama) – film del 2013 diretto da Andrés Muschietti Geografia Mama – insediamento russo, situato nell'Oblast' di Irkutsk

– insediamento russo, situato nell'Oblast' di Irkutsk Mama – fiume della Russia siberiana sudorientale Musica Mama Records – casa discografica italiana fondata da Herbert Pagani

– casa discografica italiana fondata da Herbert Pagani Mama Cass – pseudonimo di Cass Elliot dei The Mamas & the Papas

Mama – canzone di Umberto Tozzi tratta dall'album Eva del 1982

– canzone di Umberto Tozzi tratta dall'album del 1982 Mama – singolo dei Genesis del 1983

– singolo dei Genesis del 1983 Mama e! – singolo di Pino Daniele del 1987

– singolo di Pino Daniele del 1987 Mama – singolo di Zucchero Fornaciari del 1990

– singolo di Zucchero Fornaciari del 1990 Mama – singolo delle Spice Girls del 1997

– singolo delle Spice Girls del 1997 Mama (Ana Ahabak) – singolo di Christina Stürmer del 2003

– singolo di Christina Stürmer del 2003 Mama – singolo dei My Chemical Romance del 2008

– singolo dei My Chemical Romance del 2008 Mama – EP degli Exo del 2012

– EP degli Exo del 2012 Mama – singolo degli Exo del 2012

– singolo degli Exo del 2012 Mama – singolo di Gilli con la partecipazione di Kesi del 2018

– singolo di Gilli con la partecipazione di Kesi del 2018 Mama – canzone di 6ix9ine, Kanye West e Nicki Minaj del 2018 contenuta nell'album Dummy Boy

– canzone di 6ix9ine, Kanye West e Nicki Minaj del 2018 contenuta nell'album Dummy Boy Mama – singolo dei Clean Bandit del 2019

– singolo dei Clean Bandit del 2019 Mama – singolo di Gemitaiz del 2020

– singolo di Gemitaiz del 2020 Mama – singolo di Roshelle del 2021

– singolo di Roshelle del 2021 Mnet Asian Music Award – premio musicale sudcoreano

Muzikos asociacijos metu apdovanojimai – premio musicale lituano

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Uno dei genitori' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.