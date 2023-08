Fratelli dei genitori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fratelli dei genitori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ZII

Significato/Curiosita : Fratelli dei genitori

Caratterizzate da strutture familiari ampie, si dicono fratelli anche i figli di fratelli dei genitori (figli degli zii), quelli che nella nostra società... Sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. zii è il settimo album di dvar pubblicato nel 2008. con questo album avvengono... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 20 agosto 2023

