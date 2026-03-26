Risoluto a fare qualcosa

Paola Cammarota | 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Risoluto a fare qualcosa' è 'Volente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VOLENTE

Vuoi approfondire la risposta Volente? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Volente? Quando si ha una forte volontà di portare a termine un obiettivo, si può dire che si è volenterosi. Questa attitudine nasce dalla determinazione e dalla convinzione di voler agire con decisione. La volontà di fare qualcosa spinge a superare ostacoli e difficoltà, mantenendo sempre l'impegno preso. Essere volenterosi significa quindi essere pronti a impegnarsi con convinzione e fermezza.

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Risoluto a fare qualcosa nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Volente

Questa pagina è dedicata alla definizione "Risoluto a fare qualcosa" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Volente'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Risoluto a fare qualcosa
  • Risposta: VOLENTE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: V______
  • Inizia con: V
  • Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

V Venezia
O Otranto
L Livorno
E Empoli
N Napoli
T Torino
E Empoli

La soluzione 'Volente' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Risoluto a fare qualcosa". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni correlate

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Con qualcosa: Impegnati con passione in qualcosa 