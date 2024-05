Qualcosa che occorre avere o fare per la moda del momento

: . Il titolo del film è un tributo alla canzone This Must Be the Place (Naive Melody) dei Talking Heads, inclusa nell'album Speaking in Tongues del 1983. Primo film di Sorrentino in inglese, è stato presentato in concorso al Festival di Cannes 2011 e ha vinto sei David di Donatello. This Must Be the Place è un film del 2011 co-scritto e diretto da Paolo Sorrentino e interpretato da Sean Penn.

Italiano: Espressione: must . (familiare) (forestierismo) indica qualcosa ormai entrato nell'uso comune pur se di raro pregio il caviale con burro ed una fettina di limone con un poco di buccia è un must provato e testato.. (per estensione) qualcosa alla moda e/o in voga il giubbotto di pelle è un must.. Sillabazione: lemma non sillababile . Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.