La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Tutto l equipaggiamento per fare qualcosa' è 'Armamentario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARMAMENTARIO

Vuoi sapere di più su Armamentario? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 12 lettere nella pagina dedicata: Armamentario.

Perché la soluzione è Armamentario? Armamentario indica l'insieme di strumenti, attrezzature o materiali necessari per svolgere un’attività specifica. È come un kit completo che ti permette di affrontare un compito con tutto il necessario. Dal mondo del lavoro a quello del fai-da-te, l’armamentario è la collezione di risorse indispensabili per essere pronti e preparati. Insomma, un vero e proprio arsenale di strumenti utili in ogni situazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Tutto il corredo dei ferriIl corredo degli arnesi che servonoQualcosa che occorre avere o fare per la moda del momentoPortati a fare qualcosa convintiNon in grado di fare qualcosa

A Ancona

R Roma

M Milano

A Ancona

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

R P I I I N Mostra soluzione



