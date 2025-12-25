Il tipo risoluto non sa cosa siano

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il tipo risoluto non sa cosa siano' è 'Esitazioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESITAZIONI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il tipo risoluto non sa cosa siano" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il tipo risoluto non sa cosa siano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Esitazioni? Le esitazioni sono momenti di indecisione o incertezza che spesso rallentano le azioni o le decisioni. Chi si trova a dubitare o a ripensarci può sembrare incerto sul da farsi, riflettendo un conflitto interno tra desideri e paure. In alcune situazioni, le esitazioni sono naturali e temporanee, ma in altre possono derivare dalla mancanza di determinazione o di una forte volontà. Un individuo risoluto generalmente non si trova a dover affrontare tali dubbi.

Quando la definizione "Il tipo risoluto non sa cosa siano" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il tipo risoluto non sa cosa siano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Esitazioni:

E Empoli S Savona I Imola T Torino A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il tipo risoluto non sa cosa siano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

