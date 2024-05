La Soluzione ♚ Lo fondò Turati La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PSI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Lo fondò Turati. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Lo fondo turati: Solidali. non se ne offende una senza offenderle tutte» (filippo turati) filippo turati (canzo, 26 novembre 1857 – parigi, 29 marzo 1932) è stato un politico... Il Nuovo PSI (NPSI) è un partito politico italiano nato il 19 gennaio 2001 come Partito Socialista - Nuovo PSI (PS-NPSI) dalla confluenza di due distinti soggetti dell'area riformista: il Partito Socialista, fondato nel 1996 e guidato da Gianni De Michelis e Margherita Boniver; la Lega Socialista di Bobo Craxi e Claudio Martelli, fuoriusciti nel 2000 dai Socialisti Democratici Italiani. Legato alla figura di Bettino Craxi, ne rivendica orgogliosamente i risultati conseguiti alla guida del Paese. Si è autodichiarato di centro-sinistra ma in occasione di elezioni si è presentato in alleanza con partiti di centro-destra. Alcuni commentatori ...

