Precede il primo atto

Home / Soluzioni Cruciverba / Precede il primo atto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Precede il primo atto' è 'Prologo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PROLOGO

Vuoi approfondire la risposta Prologo? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Prologo? Il prologo è la parte iniziale di un'opera che introduce il pubblico alla storia, ai personaggi e all'atmosfera. Serve a preparare lo spettatore o il lettore, creando aspettative e contestualizzando gli avvenimenti successivi. Spesso si presenta come un breve discorso o scena che anticipa il racconto principale. È un modo per entrare nel mondo narrativo prima che inizi il vero sviluppo della trama.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Prologo' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Precede il primo atto nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Prologo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Precede il primo atto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Prologo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Precede il primo atto

Precede il primo atto Risposta: PROLOGO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: P______

P______ Inizia con: P

P Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

P Padova R Roma O Otranto L Livorno O Otranto G Genova O Otranto

La soluzione 'Prologo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Precede il primo atto". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.