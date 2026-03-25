Precede il primo atto

Luca Bianchi | 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Precede il primo atto' è 'Prologo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PROLOGO

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Perché la soluzione è Prologo? Il prologo è la parte iniziale di un'opera che introduce il pubblico alla storia, ai personaggi e all'atmosfera. Serve a preparare lo spettatore o il lettore, creando aspettative e contestualizzando gli avvenimenti successivi. Spesso si presenta come un breve discorso o scena che anticipa il racconto principale. È un modo per entrare nel mondo narrativo prima che inizi il vero sviluppo della trama.

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Precede il primo atto nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Prologo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Precede il primo atto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Prologo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Precede il primo atto
  • Risposta: PROLOGO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: P______
  • Inizia con: P
  • Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

P Padova
R Roma
O Otranto
L Livorno
O Otranto
G Genova
O Otranto

La soluzione 'Prologo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Precede il primo atto". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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