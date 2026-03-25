Precede il primo atto
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Precede il primo atto' è 'Prologo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PROLOGO
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Perché la soluzione è Prologo? Il prologo è la parte iniziale di un'opera che introduce il pubblico alla storia, ai personaggi e all'atmosfera. Serve a preparare lo spettatore o il lettore, creando aspettative e contestualizzando gli avvenimenti successivi. Spesso si presenta come un breve discorso o scena che anticipa il racconto principale. È un modo per entrare nel mondo narrativo prima che inizi il vero sviluppo della trama.
Precede il primo atto nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Prologo
Questa pagina è dedicata alla definizione "Precede il primo atto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Prologo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Precede il primo atto
- Risposta: PROLOGO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: P______
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Prologo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Precede il primo atto". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con precede: Precede Royce
Con primo: Il primo numero inglese