La Soluzione ♚ Un accessorio maschile La definizione e la soluzione di 8 lettere: Un accessorio maschile. CRAVATTA Un accessorio maschile: La cravatta è un accessorio caratteristico dell'abbigliamento maschile e di alcune declinazioni di quello femminile. Consiste di una striscia di tessuto che viene annodata attorno al colletto della camicia, lasciandone scendere l'estremità più lunga sul torace. Il 18 ottobre si festeggia la Giornata internazionale della cravatta in Croazia e in varie città del mondo, come Dublino, Tubinga, Como, Tokyo, Sydney e altre. Sostantivo Significato e Curiosità su: La cravatta è un accessorio caratteristico dell'abbigliamento maschile e di alcune declinazioni di quello femminile. Consiste di una striscia di tessuto che viene annodata attorno al colletto della camicia, lasciandone scendere l'estremità più lunga sul torace. Il 18 ottobre si festeggia la Giornata internazionale della cravatta in Croazia e in varie città del mondo, come Dublino, Tubinga, Como, Tokyo, Sydney e altre. cravatta ( approfondimento) f sing (pl.: cravatte) (abbigliamento) striscia di stoffa che si annoda per ornamento intorno al colletto della camicia, tipica dell'abbigliamento formale maschile Etimologia / Derivazione cra | vàt | ta Pronuncia IPA: /kra'vatta/ Etimologia / Derivazione dal francese cravate, adattamento del croato hrvat ossia "croato", quindi propriamente croata in origine nome della sciarpa che nel sec. 17° portavano al collo i cavalieri croati Parole derivate cravattaio, cravattaro, cravattato, fermacravatta, fermocravatta, incravattare, incravattato Altre Definizioni con cravatta; accessorio; maschile; Una spilla sullo sparato; Si sceglie in modo che s intoni al vestito; Accessorio del compasso; Accessorio per telefonini; Il corto gonnellino maschile del costume sardo; Sfilano per la moda maschile;

La risposta a Un accessorio maschile

CRAVATTA

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Un accessorio maschile' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.