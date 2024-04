La Soluzione ♚ La sigla dell alta fedeltà discografica

La definizione e la soluzione di 4 lettere: La sigla dell alta fedeltà discografica. HI FI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su la sigla dell alta fedelta discografica: Per impianto Hi-Fi (o sistema Hi-Fi, anche impianto stereo) si intende l'insieme dei componenti necessari per la riproduzione della musica in alta fedeltà. L'impianto è generalmente composto dai diffusori acustici (anche conosciuti come "casse acustiche" e relativi cavi di potenza), dagli amplificatori di potenza, e dalle sorgenti di segnale (e relativi cavi di segnale). Le sorgenti disponibili sono varie, la radio, il disco in vinile, il nastro magnetico, il CD Audio con le sue varie versioni, ed ultimamente anche la cosiddetta musica liquida.

