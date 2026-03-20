Fila di persone che si crea durante un attesa

Home / Soluzioni Cruciverba / Fila di persone che si crea durante un attesa

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Fila di persone che si crea durante un attesa' è 'Coda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CODA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fila di persone che si crea durante un attesa" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fila di persone che si crea durante un attesa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Coda? La coda rappresenta un insieme di individui che si formano uno dopo l’altro in attesa di un servizio o di accedere a un luogo. Questa sequenza permette di organizzare l’ordine di accesso in modo equo e ordinato, evitando confusioni o dispute tra le persone presenti. La formazione di una coda è un fenomeno comune in molte situazioni quotidiane, come in negozi, uffici pubblici o alla fermata dei mezzi di trasporto. La coda si scioglie una volta che tutti hanno ricevuto il servizio richiesto.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Fila di persone che si crea durante un attesa nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Coda

Se la definizione "Fila di persone che si crea durante un attesa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fila di persone che si crea durante un attesa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Coda:

C Como O Otranto D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fila di persone che si crea durante un attesa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È agitata da un cane ma non è la signora spaventataL ultimo tratto del corteoSi spera che il diavolo non ce la mettaSi crea quando due persone non sono d accordoIn quella d attesa si aspettaCi si iscrive a quella d attesaSi dice in attesa di direSi recita durante la Messa