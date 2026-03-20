Fila di persone che si crea durante un attesa
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Fila di persone che si crea durante un attesa' è 'Coda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CODA
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fila di persone che si crea durante un attesa" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fila di persone che si crea durante un attesa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Perché la soluzione è Coda? La coda rappresenta un insieme di individui che si formano uno dopo l’altro in attesa di un servizio o di accedere a un luogo. Questa sequenza permette di organizzare l’ordine di accesso in modo equo e ordinato, evitando confusioni o dispute tra le persone presenti. La formazione di una coda è un fenomeno comune in molte situazioni quotidiane, come in negozi, uffici pubblici o alla fermata dei mezzi di trasporto. La coda si scioglie una volta che tutti hanno ricevuto il servizio richiesto.
Fila di persone che si crea durante un attesa nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Coda
Se la definizione "Fila di persone che si crea durante un attesa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fila di persone che si crea durante un attesa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 4 lettere della soluzione Coda:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fila di persone che si crea durante un attesa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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