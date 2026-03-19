Una specialità tra gli sport invernali

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una specialità tra gli sport invernali' è 'Bob A Due'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BOB A DUE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una specialità tra gli sport invernali" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una specialità tra gli sport invernali". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Bob A Due? Il BOB a due è uno sport invernale che consiste nel discendere una pista ghiacciata a bordo di una slitta a due posti, guidata da due atleti. Questa disciplina richiede grande abilità, coordinazione e coraggio, poiché le velocità raggiunte sono elevate e le curve impegnative. La specialità si svolge in strutture appositamente progettate, dove la precisione nei movimenti è fondamentale per mantenere la stabilità. La gara si conclude con il tempo impiegato per percorrere il tracciato.

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Una specialità tra gli sport invernali nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Bob A Due

Se la definizione "Una specialità tra gli sport invernali" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una specialità tra gli sport invernali" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Bob A Due:

B Bologna O Otranto B Bologna A Ancona D Domodossola U Udine E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una specialità tra gli sport invernali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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