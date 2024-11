Uno sport delle Olimpiadi invernali: Soluzione Cruciverba - Sci

Soluzione alla definizione del cruciverba

SCI

Curiosità e significato della parola Sci

Spelling fonetico della soluzione

S Sierra

C Charlie

I India

Definizioni correlate con la soluzione - Sci

Lo sport con il Super G Insegna a scendere Si vendono a paia ma non sono scarpe Si portano a Cervinia Solcano la neve Non si usano in città Le prime volte fanno cadere Si montano per scendere Hanno punte ricurve Sono lunghi e stretti

