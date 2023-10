Ha un equipaggio con pilota e frenatore | - Cruciverba

Se sei appassionato di giochi enigmistici come CodyCross, Word Lanes e delle parole crociate della Settimana Enigmistica, e cerchi la soluzione per la definizione "Ha un equipaggio con pilota e frenatore", sei nel posto giusto! In questa guida, esploreremo le risposte per i cruciverba, svelando la soluzione a sette lettere: "BOB A DUE".

Intrighiamoci con la descrizione di un veicolo insolito e divertente: il "BOB A DUE", un'esperienza con un equipaggio composto da pilota e frenatore. Questa soluzione non è solo una risposta enigmistica, ma un invito a esplorare il mondo unico di questa singolare avventura invernale.

Il "BOB A DUE" è un tipo di slitta a traino trainata da due persone, una delle quali funge da pilota mentre l'altra si occupa del frenatore. Questa forma di intrattenimento invernale offre un'esperienza avvincente e coinvolgente, con il pilota che guida l'accelerazione e il frenatore che controlla la velocità durante la discesa.

Quando ti trovi di fronte alla definizione "Ha un equipaggio con pilota e frenatore" nei tuoi giochi enigmistici, la soluzione "BOB A DUE" ti trasporta al cuore dell'azione invernale. Ogni lettera di questa parola evoca la collaborazione e l'emozione di scivolare sulla neve, con il pilota e il frenatore che lavorano insieme per un'esperienza sicura e divertente.

