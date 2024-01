La definizione e la soluzione di: Rinomato centro svizzero di sport invernali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Comune svizzero di 10 832 abitanti del canton grigioni, nella regione prettigovia/davos; ha il titolo di città. la località è rinomata per gli sport invernali...

Davos ( o , toponimo tedesco; in romancio Tavau , in italiano Tavate, desueto) è un comune svizzero di 10 832 abitanti del Canton Grigioni, nella regione Prettigovia/Davos; ha il titolo di città. La località è rinomata per gli sport invernali e ospita l'annuale Forum economico mondiale.