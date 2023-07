Prominenza muscolare alla base del pollice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prominenza muscolare alla base del pollice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TENAR

Significato/Curiosita : Prominenza muscolare alla base del pollice

Anatomico dell'omero). lateralmente al collo anatomico si osserva una prominenza, il tubercolo maggiore o trochite; un po' più medialmente e in basso rispetto... L'eminenza tenar o tenare è il rilievo carnoso posto alla base del pollice sulla faccia palmare della mano. la cute sovrastante questa regione è l'area... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Prominenza muscolare alla base del pollice : prominenza; muscolare; alla; base; pollice; prominenza facciale; prominenza addominale; prominenza carnosa del palmo della mano; prominenza del femore; prominenza ossea della caviglia; Può essere sottocutanea e intramuscolare ; Alterazione del tono muscolare ; Diminuzione o perdita della tensione muscolare ; Dolore in sede muscolare ; Una lesione muscolare ; La risposta italiana alla brochure; In bocca alla balena; Un alternativa alla aragosta; Si possono cucinare alla giudìa; Contea vicina alla Cornovaglia; Il Manetta aiutante del commissario base ttoni; Discriminano le persone in base alle capacità; Le nozioni di base ; Insalata thailandese a base di papaya verde tha; Canaveral la base in Florida di lanci spaziali; Viaggia usando il pollice ; Chi lo cura, deve avere il pollice verde; La sua vita dipendeva da un pollice ; Fra il pollice e il medio; Si dice col pollice sul naso e muovendo le dita;

