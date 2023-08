Profondi buchi aperti improvvisamente nel terreno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Profondi buchi aperti improvvisamente nel terreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VORAGINI

Significato/Curiosita : Profondi buchi aperti improvvisamente nel terreno

Ragazze impiegate nei laboratori di maglieria aperti a collevalenza e a larrondo – sono la causa di un profondo dissenso contro madre speranza che torna a... Sull'uso delle fonti. la tragedia di secondigliano, nota meglio come la voragine di secondigliano fu una gravissima sciagura avvenuta a napoli, nel quartiere... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Profondi buchi aperti improvvisamente nel terreno : profondi; buchi; aperti; improvvisamente; terreno; Caratterizza i disegni con prospettiva e profondi tà; L analisi delle profondi tà; Hanno il coltro e il regolatore di profondi tà; Cantanti profondi ; Ha i più profondi abissi; È tutto a buchi ; Lo si usa per otturare fessure o buchi ; buchi in cui ci si annida; Due buchi sul volto; Se si rompe, ha meno buchi ; Il fiume che ci riporta alla battaglia di Montaperti ; aperti e ventilati; Celebre ghibellino alla battaglia di Montaperti ; È bene non farlo ad occhi aperti ; L illuso li fa a occhi aperti ; Impaurirsi improvvisamente : prendere uno; Esprimere improvvisamente forti emozioni; All italiano di punto in bianco = improvvisamente corrisponde in inglese l espressione out of thè..; Fa improvvisamente perdere gli investimenti a molti risparmiatori; Macchina agricola usata per dissodare il terreno ; Un addetto alla creazione di solchi nel terreno ; Vi si accede dal pianterreno ; Il terreno conquistato al mare in Olanda; Un tipo di aratro che effettua più solchi nel terreno ;

Cerca altre Definizioni