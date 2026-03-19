Lo è la parte della giornata che precede la sera

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Lo è la parte della giornata che precede la sera' è 'Pomeridiana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POMERIDIANA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è la parte della giornata che precede la sera" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è la parte della giornata che precede la sera". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Pomeridiana? La parola POMERIDIANA si riferisce al periodo della giornata che si colloca tra il mezzogiorno e la sera. Essa rappresenta quel momento in cui il sole è ancora alto nel cielo, ma si avvicina alla conclusione del pomeriggio. Questa fase della giornata è caratterizzata da attività lavorative o di svago che si svolgono prima che inizi la sera. La sua posizione temporale la rende un momento di transizione tra il giorno e la notte.

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Lo è la parte della giornata che precede la sera nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Pomeridiana

Se la definizione "Lo è la parte della giornata che precede la sera" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è la parte della giornata che precede la sera" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Pomeridiana:

P Padova O Otranto M Milano E Empoli R Roma I Imola D Domodossola I Imola A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è la parte della giornata che precede la sera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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