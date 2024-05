La Soluzione ♚ Lo è la parte che querela La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LESA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Lo è la parte che querela. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. LESA

Significato della soluzione per: Lo e la parte che querela Lesa (Lesa in piemontese e in lombardo) è un comune italiano di 2 157 abitanti della provincia di Novara, affacciato sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. È il più settentrionale dei comuni della provincia che sorgono in riva al lago. Con Belgirate e Meina costituisce l'Unione di comuni del Vergante.

