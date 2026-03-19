Come dire corti

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Come dire corti' è 'Brevi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BREVI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Come dire corti" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Come dire corti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Brevi? Le parole che indicano periodi di tempo di breve durata sono chiamate brevi. Queste parole sono utili per esprimere concetti concisi e immediati, facilitando una comunicazione rapida e diretta. La loro caratteristica principale è la capacità di trasmettere un messaggio in poche parole, mantenendo comunque chiarezza e precisione. In molte occasioni, l'uso di termini brevi permette di evitare ambiguità e di rendere più efficace l'espressione. La scelta di parole brevi è fondamentale per comunicazioni urgenti o concise.

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Come dire corti nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Brevi

Per risolvere la definizione "Come dire corti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Come dire corti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Brevi:

B Bologna R Roma E Empoli V Venezia I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Come dire corti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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