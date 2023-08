In quella navale si colpisce e si affonda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In quella navale si colpisce e si affonda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BATTAGLIA

Significato/Curiosita : In quella navale si colpisce e si affonda

Rochester castle il mas 554 affonda il piroscafo almeria lykes (abbandonato prematuramente dall'equipaggio) il mas 553 affonda il piroscafo wairangi 13 agosto... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi battaglia (disambigua). una battaglia (dal latino battualia, ovvero "scherma di gladiatori e di... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

