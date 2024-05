La Soluzione ♚ La sigla dell acido ribonucleico

L'acido ribonucleico (in sigla RNA, dall'inglese RiboNucleic Acid; meno comunemente, in italiano, anche ARN) è un acido nucleico implicato in vari ruoli biologici, quali la codifica, regolazione ed espressione dei geni, in particolare la sintesi proteica. Come l'altro acido nucleico, il DNA, l'RNA è una macromolecola polimerica costituita da una catena di nucleotidi, ma a differenza del DNA è formato in prevalenza da un singolo filamento ripiegato su se stesso. In molti virus l'RNA forma il genoma al posto del DNA. Gli organismi cellulari utilizzano l'RNA messaggero (mRNA), sintetizzato a partire dal DNA nella trascrizione, per ...

