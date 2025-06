Altro nome dell aspirina nei cruciverba: la soluzione è Acido Acetilsalicilico

Curiosità e Significato di Acido Acetilsalicilico

Perché la soluzione è Acido Acetilsalicilico? L'acido acetilsalicilico è il nome chimico dell'aspirina, un farmaco molto diffuso usato per alleviare dolore, febbre e infiammazione. È conosciuto anche come farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS) ed è stato scoperto nel XIX secolo, diventando uno dei medicinali più utilizzati al mondo. Questa sostanza agisce riducendo la produzione di sostanze chimiche che causano dolore e gonfiore, contribuendo a migliorare il benessere quotidiano.

A Ancona

C Como

I Imola

D Domodossola

O Otranto

A Ancona

C Como

E Empoli

T Torino

I Imola

L Livorno

S Savona

A Ancona

L Livorno

I Imola

C Como

I Imola

L Livorno

I Imola

C Como

O Otranto

