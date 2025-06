Ha vinto numerose Champions League nei cruciverba: la soluzione è Real

REAL

Curiosità e Significato di Real

Approfondisci la parola di 4 lettere Real: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Real? Il termine Real si riferisce a un club di calcio spagnolo, noto per il suo successo globale e numerose vittorie in Champions League. La parola significa reale in spagnolo, indicando un collegamento con la monarchia spagnola. Quando si parla di Real, si fa spesso riferimento al prestigioso team madrileno, simbolo di eccellenza e tradizione nel calcio europeo.

Come si scrive la soluzione Real

La definizione "Ha vinto numerose Champions League" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

E Empoli

A Ancona

L Livorno

