Il tipico tessuto verde dei soprabiti tirolesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tipico tessuto verde dei soprabiti tirolesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LODEN

Da spalline, goliere (ufficiali), galloni, galloncini sui paramani dei soprabiti e da una sciarpa bianca e rossa per i generali. le rinomate fanfare... Sceneggiatrice e regista statunitense, vedi barbara loden. il loden è un tessuto di lana tipico del tirolo. la parola "loden" può essere fatta derivare da lodo, che... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

