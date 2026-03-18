Scipione l Africano : Roma = Annibale : x

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Scipione l Africano : Roma = Annibale : x' è 'Cartagine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARTAGINE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Scipione l Africano : Roma = Annibale : x" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scipione l Africano : Roma = Annibale : x". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Cartagine? Scipione l'Africano rappresenta una figura fondamentale nella storia di Roma, nota per le sue imprese militari contro Cartagine. La sua vittoria rappresentò un momento cruciale nella guerra tra Roma e Cartagine, segnando il declino di quest'ultima. La relazione tra i due personaggi evidenzia l'antagonismo tra le due potenze, con Scipione che agisce come il protagonista di Roma contro l'avversario. La città di Cartagine si colloca come il centro opposto di questa rivalità storica.

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Scipione l Africano : Roma = Annibale : x nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Cartagine

In presenza della definizione "Scipione l Africano : Roma = Annibale : x", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scipione l Africano : Roma = Annibale : x" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Cartagine:

C Como A Ancona R Roma T Torino A Ancona G Genova I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scipione l Africano : Roma = Annibale : x" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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