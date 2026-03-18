È proibito nei ristoranti
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È proibito nei ristoranti' è 'Fumo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FUMO
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È proibito nei ristoranti" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È proibito nei ristoranti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Perché la soluzione è Fumo? Il fumo rappresenta una sostanza che viene prodotta dalla combustione di vari materiali, soprattutto sigarette e altri prodotti del tabacco. Nei ristoranti, il fumo è vietato per garantire un ambiente salutare e confortevole per tutti i clienti e il personale. Questa restrizione mira a prevenire rischi per la salute legati all’inalazione di sostanze nocive e a mantenere un’aria pulita all’interno degli spazi pubblici dedicati alla ristorazione. La legge interviene per tutelare il benessere collettivo.
È proibito nei ristoranti nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Fumo
Se la definizione "È proibito nei ristoranti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È proibito nei ristoranti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 4 lettere della soluzione Fumo:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È proibito nei ristoranti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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