Pellegrini : nuotatrice = Goggia : x

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Pellegrini : nuotatrice = Goggia : x' è 'Sciatrice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCIATRICE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pellegrini : nuotatrice = Goggia : x" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pellegrini : nuotatrice = Goggia : x". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Sciatrice? Goggia è una sciatrice di grande talento, nota per le sue imprese sulle piste innevate. La sua abilità nel sciare velocemente e con precisione la rende una delle atlete più apprezzate nel mondo dello sci alpino. La voce che la descrive si lega strettamente alle sue performance, trasmettendo emozioni e ammirazione. La sua presenza nelle competizioni rappresenta un esempio di dedizione e passione per lo sport, contribuendo a diffondere la cultura dello sci tra gli appassionati.

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Pellegrini : nuotatrice = Goggia : x nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Sciatrice

Per risolvere la definizione "Pellegrini : nuotatrice = Goggia : x", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pellegrini : nuotatrice = Goggia : x" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Sciatrice:

S Savona C Como I Imola A Ancona T Torino R Roma I Imola C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pellegrini : nuotatrice = Goggia : x" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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