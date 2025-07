Una sportiva come Isolde Kostner nei cruciverba: la soluzione è Sciatrice

Home / Soluzioni Cruciverba / Una sportiva come Isolde Kostner

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una sportiva come Isolde Kostner' è 'Sciatrice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCIATRICE

Curiosità e Significato di Sciatrice

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Sciatrice, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sciatrice? Una sciatrice è una persona che si dedica alla pratica dello sci, uno sport invernale molto popolare tra le montagne italiane e non solo. È atleta, appassionata o semplicemente amante delle discese sulla neve, spesso riconoscibile per la sua abilità e passione nel muoversi tra piste e paesaggi innevati. In breve, è chiunque ami scivolare sulla neve con gli sci ai piedi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Appassionata sportivaVigila sul regolare svolgimento di una competizione sportivaAssociazione SportivaPiccola seduta sportiva su due ruoteLa specialità sportiva di Filippo Ganna

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sciatrice

Se "Una sportiva come Isolde Kostner" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

C Como

I Imola

A Ancona

T Torino

R Roma

I Imola

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A A M B L E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AMABILE" AMABILE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.