Così erano chiamati i pellegrini medievali che si recavano a pregare a San Pietro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così erano chiamati i pellegrini medievali che si recavano a pregare a San Pietro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ROMEI

Significato/Curiosita : Cosi erano chiamati i pellegrini medievali che si recavano a pregare a san pietro

Lettomanoppello) che, ogni anno, l'8 di maggio si recavano in processione dal paese fino alla grotta per celebrarvi messa. pietro da morrone, poi papa celestino v, ai... Il romeo romei è un sottomarino, destinato alla marina militare italiana, varato il 4 luglio 2015 presso gli stabilimenti fincantieri del muggiano (la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

