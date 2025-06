Donna che gareggia su piste innevate nei cruciverba: la soluzione è Sciatrice

SCIATRICE

Curiosità e Significato di Sciatrice

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Sciatrice, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sciatrice? Una sciatrice è una persona che si dedica a sciare, cioè a scivolare su piste innevate con gli sci ai piedi. È un'attività sportiva molto popolare in montagna, che richiede abilità e equilibrio. La figura della sciatrice rappresenta l’energia e la passione per gli sport invernali, trasformando le fredde giornate sulla neve in avventure emozionanti e divertenti.

Come si scrive la soluzione Sciatrice

Stai cercando la risposta alla definizione "Donna che gareggia su piste innevate"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

I Imola

A Ancona

T Torino

R Roma

I Imola

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A I M A L R G I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MARGINALIA" MARGINALIA

