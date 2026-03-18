Ha un nocciolo bislungo

Home / Soluzioni Cruciverba / Ha un nocciolo bislungo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ha un nocciolo bislungo' è 'Susina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SUSINA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ha un nocciolo bislungo" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha un nocciolo bislungo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Susina? La susina è un frutto appartenente alla famiglia delle Rosaceae, caratterizzato da una forma allungata e un nocciolo bislungo che si inserisce saldamente nella polpa. La sua superficie è liscia e di colore variabile dal giallo al rosso, a seconda della varietà. La polpa è succosa e dolce, rendendo la susina un frutto apprezzato sia fresco che per preparazioni gastronomiche. La presenza del nocciolo bislungo è un elemento distintivo che la distingue da altri frutti simili.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Ha un nocciolo bislungo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Susina

Per risolvere la definizione "Ha un nocciolo bislungo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha un nocciolo bislungo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Susina:

S Savona U Udine S Savona I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha un nocciolo bislungo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È chiamata anche prugnaFrutto che alcuni chiamano prugnaFrutto come la mirabellaHanno il nocciolo bislungoFrutti dal nocciolo bislungoHanno un nocciolo bislungoFrutti con il nocciolo bislungoHa battuto il settimo