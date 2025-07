È chiamata anche prugna nei cruciverba: la soluzione è Susina

SUSINA

Curiosità e Significato di Susina

Approfondisci la parola di 6 lettere Susina: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Susina? La parola susina indica un frutto dolce e succoso, simile a una piccola prugna, spesso di colore viola o giallo. È molto apprezzata per il suo sapore delicato e la sua versatilità in cucina, usata sia fresca che seccata. Spesso viene chiamata anche prugna in modo generico, anche se tecnicamente sono varietà diverse. La susina è un vero piacere per il palato e un dono della natura.

Come si scrive la soluzione Susina

S Savona

U Udine

S Savona

I Imola

N Napoli

A Ancona

