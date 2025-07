Frutti con il nocciolo bislungo nei cruciverba: la soluzione è Susine

Home / Soluzioni Cruciverba / Frutti con il nocciolo bislungo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Frutti con il nocciolo bislungo' è 'Susine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SUSINE

Curiosità e Significato di Susine

La parola Susine è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Susine.

Perché la soluzione è Susine? Le susine sono frutti con il nocciolo lungo e sottile, appartenenti alla famiglia delle Prunus. Sono apprezzate per il loro sapore dolce e leggermente acidulo, perfette per conserve, marmellate o da gustare fresche. Dal colore viola intenso o giallo, rappresentano un classico frutto estivo, ricco di vitamine e antiossidanti. Insomma, un dono della natura che delizia il palato in molte ricette e momenti di relax.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Frutti dal nocciolo bislungoHanno il nocciolo bislungoHanno un nocciolo bislungoFrutti violetti col noccioloFrutti simili alle amarene

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Susine

La definizione "Frutti con il nocciolo bislungo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

U Udine

S Savona

I Imola

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G E E N V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NEGEV" NEGEV

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.