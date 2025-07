Mantiene i liquidi caldi o freddi ing nei cruciverba: la soluzione è Thermos

THERMOS

Curiosità e Significato di Thermos

Perché la soluzione è Thermos? Una thermos è un recipiente speciale progettato per mantenere caldo o freddo il contenuto per molte ore. Grazie alla sua struttura isolante, permette di gustare bevande calde come tè o caffè durante le fredde giornate, oppure rinfrescanti come acqua o succhi in estate. Perfetta per chi vuole sempre avere con sé una bevanda alla temperatura ideale, la thermos è un alleato indispensabile.

Come si scrive la soluzione Thermos

T Torino

H Hotel

E Empoli

R Roma

M Milano

O Otranto

S Savona

