Tiene calde le bevande nei cruciverba: la soluzione è Thermos

Home / Soluzioni Cruciverba / Tiene calde le bevande

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tiene calde le bevande' è 'Thermos'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

THERMOS

Curiosità e Significato di Thermos

Hai risolto il cruciverba con Thermos? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Thermos.

Perché la soluzione è Thermos? Una thermos è un contenitore isolante progettato per mantenere calde o fredde le bevande più a lungo, grazie a una doppia parete e tecnologie di isolamento. Ideale per chi desidera gustare un caffè caldo durante la giornata o una bibita fresca in estate, permette di conservare la temperatura originale per molte ore, assicurando comfort e praticità ovunque ci si trovi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Contenitore che mantiene caldo il caffè ingMantiene le bevande alla temperatura originariaLa bottiglia per il picnicCaraffa che mantiene le bevande calde o freddeCon la sua pelliccia tiene calde le maniLe tiene il fantino

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Thermos

Se "Tiene calde le bevande" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

H Hotel

E Empoli

R Roma

M Milano

O Otranto

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N R S M T I A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MAESTRINA" MAESTRINA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.