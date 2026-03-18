Un ferruzzo adunco

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un ferruzzo adunco' è 'Uncino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UNCINO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un ferruzzo adunco" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un ferruzzo adunco". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Uncino? Un uncino è un oggetto che si distingue per la sua forma adunca, simile a un gancio arcuato. Questo utensile o elemento si caratterizza per la curvatura pronunciata che permette di afferrare, agganciare o sollevare oggetti con facilità. La sua forma adunco consente di agire efficacemente in molteplici contesti, come il sollevamento di carichi o l'aggancio di componenti. La presenza di questa curvatura è fondamentale per la sua funzione e utilizzo specifico.

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Un ferruzzo adunco nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Uncino

Quando la definizione "Un ferruzzo adunco" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un ferruzzo adunco" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Uncino:

U Udine N Napoli C Como I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un ferruzzo adunco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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