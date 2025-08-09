I rapaci lo hanno adunco

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I rapaci lo hanno adunco' è 'Becco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BECCO

Perché la soluzione è Becco? Il becco è una parte anatomica presente nei rapaci, caratterizzata da una forma adunco. Questa conformazione permette loro di afferrare, uccidere e sbrinare le prede con efficacia. La curvatura del becco è fondamentale per le funzioni di caccia e alimentazione, facilitando il taglio e la manipolazione del cibo. La forma adunco del becco rappresenta un adattamento evolutivo che contribuisce alla sopravvivenza e al successo di queste specie nel loro ambiente naturale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I rapaci lo hanno adunco". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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I rapaci lo hanno adunco nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Becco

Quando la definizione "I rapaci lo hanno adunco" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I rapaci lo hanno adunco" conferma che la soluzione 'Becco' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Becco

B Bologna E Empoli C Como C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I rapaci lo hanno adunco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Becco' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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