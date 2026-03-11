Ferro a becco d aquila

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ferro a becco d aquila' è 'Uncino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UNCINO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ferro a becco d aquila" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ferro a becco d aquila". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Uncino? Il ferro a becco d'aquila è uno strumento metallico caratterizzato da una forma appuntita e inclinata, progettato per afferrare, sollevare o manipolare oggetti con precisione. Questa forma ricorda il becco di un'aquila, da cui deriva il nome, e permette di agire con agilità anche in spazi ristretti. La sua forma a uncino consente di agganciare e trattenere materiali o elementi, facilitando operazioni di presa e spostamento. È spesso utilizzato in lavori di carpenteria, saldatura o in ambito artistico.

Ferro a becco d aquila nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Uncino

Se la definizione "Ferro a becco d aquila" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ferro a becco d aquila" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Uncino:

U Udine N Napoli C Como I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ferro a becco d aquila" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

