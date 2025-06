Ferruzzo adunco nei cruciverba: la soluzione è Uncino

UNCINO

Curiosità e Significato di Uncino

La parola Uncino è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Uncino.

Perché la soluzione è Uncino? Ferruzzo adunco si riferisce a uno strumento con una punta appuntita, come un uncino, usato per afferrare o sollevare oggetti. La parola uncino richiama l'immagine di un gancio curvato, spesso impiegato in lavori manuali o marittimi. È un termine che evoca praticità e funzionalità, rappresentando perfettamente uno strumento semplice ma indispensabile in molte attività quotidiane.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ferro a forma di UIl pirata nemico di Peter PanIl capitano di una nave pirata nemico di Peter PanIl ferruzzo per lavorare a reteDotata di becco adunco

Come si scrive la soluzione Uncino

Hai davanti la definizione "Ferruzzo adunco" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

U Udine

N Napoli

C Como

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L O È S L C L O T A T A I M R C À H E V L E A A L E D O C R S U I E N R I O D O O T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LA CARITÀ È IL SOLO TESORO CHE AUMENTA COL DIVIDERLO" LA CARITÀ È IL SOLO TESORO CHE AUMENTA COL DIVIDERLO

