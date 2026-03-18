Un fantoccio telecomandato

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un fantoccio telecomandato' è 'Automa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AUTOMA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un fantoccio telecomandato" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un fantoccio telecomandato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Automa? Un automa è un dispositivo progettato per eseguire movimenti e azioni in modo automatico, spesso controllato da un meccanismo o da un sistema elettronico. Questo oggetto simula l’aspetto e il comportamento di un essere vivente, ma in realtà è un semplice fantoccio telecomandato, privo di autonomia reale. La sua funzione principale è replicare determinate operazioni o espressioni, offrendo un risultato precostituito senza intervento umano diretto. La sua presenza si può riscontrare in spettacoli, musei e applicazioni tecnologiche.

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Un fantoccio telecomandato nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Automa

La definizione "Un fantoccio telecomandato" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un fantoccio telecomandato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Automa:

A Ancona U Udine T Torino O Otranto M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un fantoccio telecomandato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un robotUn uomo d acciaioPuò sostituire l uomoFantoccio di legno che dà nome a una giostra aretinaPiccolo velivolo telecomandatoLi spaventa il fantoccio nei campiUn fantoccio di MascagniFa parlare un fantoccio