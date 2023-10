Fa parlare un fantoccio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa parlare un fantoccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : VENTRILOQUO

Significato/Curiosita : Fa parlare un fantoccio

In un ristorante a cenare. all'improvviso sul palco compare un ventriloquo: fa parlare un manichino, un fantoccio. terminato il numero, il fantoccio e... Inristorante a cenare. all'improvviso sul palco compareventriloquo:manichino,. terminato il numero, ile... Ventriloquo (Ventriloquist) è l'alter ego di vari personaggi dei fumetti DC Comics, supercriminali nemici di Batman. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Fa parlare un fantoccio : parlare; fantoccio; Non riesce a parlare ; Argomento di cui non si può parlare ; Lo si dà per far parlare ; Grosso errore nel parlare o nello scrivere; Concisa nel parlare ; I tranvieri a cui è proibito parlare ; Descrivere senza parlare ; Un fantoccio di Mascagni; fantoccio di legno che dà nome a una giostra aretina; Li spaventa il fantoccio nei campi; fantoccio meccanico; Un fantoccio tra le messi; Un fantoccio meccanico; Il fantoccio nel campo coltivato;

