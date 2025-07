Può sostituire l uomo nei cruciverba: la soluzione è Automa

AUTOMA

Curiosità e Significato di Automa

La parola Automa è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Automa.

Perché la soluzione è Automa? Un'automa è una macchina programmata per svolgere compiti specifici, spesso imitando i movimenti umani. Con la sua precisione e affidabilità, può sostituire l'uomo in molte attività ripetitive o pericolose. È un esempio di come la tecnologia possa integrare o sostituire le capacità umane, migliorando efficienza e sicurezza. Un'automa rappresenta quindi l'evoluzione dell'automazione nella nostra vita quotidiana.

Come si scrive la soluzione Automa

A Ancona

U Udine

T Torino

O Otranto

M Milano

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S P A L E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SEPALI" SEPALI

