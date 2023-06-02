Li spaventa il fantoccio nei campi

Home / Soluzioni Cruciverba / Li spaventa il fantoccio nei campi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Li spaventa il fantoccio nei campi' è 'Passeri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PASSERI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Li spaventa il fantoccio nei campi" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li spaventa il fantoccio nei campi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Passeri? I passeri sono piccoli uccelli che spesso si trovano nei campi e tra gli alberi. La loro presenza può suscitare timore in alcune persone, specialmente se sono molto numerosi o rumorosi. Per altri, rappresentano simboli di libertà e vita semplice. La loro attenzione e il loro volo rapido sono spesso fonte di sorpresa. Questi uccellini sono parte integrante degli ambienti rurali e della natura.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Li spaventa il fantoccio nei campi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Passeri

La definizione "Li spaventa il fantoccio nei campi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li spaventa il fantoccio nei campi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Passeri:

P Padova A Ancona S Savona S Savona E Empoli R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li spaventa il fantoccio nei campi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Uccelletti grigiUn fantoccio tra le messiMangiano i chicchi seminatiLi spaventa il gattoLi governano i pastoriLi trovi anche in farmaciaLi hanno bassi le ballerineLi esercita chi li detiene