Diffusi spuntini di produzione industriale

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Diffusi spuntini di produzione industriale' è 'Merendine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MERENDINE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Diffusi spuntini di produzione industriale" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Diffusi spuntini di produzione industriale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Merendine? Le merendine sono spuntini prodotti industrialmente e diffusi in molte culture come opzione pratica e veloce per la merenda. Spesso confezionate singolarmente, sono a base di ingredienti vari come farina, zucchero e burro, e presentano gusti dolci o golosi. La loro diffusione è legata alla comodità e alla capacità di soddisfare rapidamente il desiderio di dolcezza, rappresentando una scelta comune tra bambini e adulti. La loro presenza è evidente in molte dispense e punti vendita.

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Diffusi spuntini di produzione industriale nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Merendine

Questa pagina è dedicata alla definizione "Diffusi spuntini di produzione industriale" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Diffusi spuntini di produzione industriale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Merendine:

M Milano E Empoli R Roma E Empoli N Napoli D Domodossola I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Diffusi spuntini di produzione industriale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Noto romanzo di Andrea Camilleri, terza indagine del commissario MontalbanoIl loro ladro titola un libro con MontalbanoSpuntini per i bambiniImpianto industriale per la produzione di energia elettricaStabilimento per la produzione industrialeAffidare la produzione industriale ad aziende terzeLa produzione musicale d un cantanteCittà industriale del Belgio