Affidare la produzione industriale ad aziende terze nei cruciverba: la soluzione è Esternalizzare

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Affidare la produzione industriale ad aziende terze' è 'Esternalizzare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESTERNALIZZARE

Curiosità e Significato di Esternalizzare

Hai risolto il cruciverba con Esternalizzare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 14 lettere più frequenti: Esternalizzare.

Perché la soluzione è Esternalizzare? Esternalizzare significa affidare a aziende esterne alcune attività o processi dell'impresa, come la produzione industriale, invece di gestirli internamente. Questa strategia permette di ridurre costi, aumentare l’efficienza e concentrarsi sul core business. È una scelta sempre più comune nelle aziende moderne che vogliono essere più flessibili e competitive sul mercato. In sostanza, è un modo intelligente per ottimizzare le risorse e crescere.

Come si scrive la soluzione Esternalizzare

Non riesci a risolvere la definizione "Affidare la produzione industriale ad aziende terze"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

E Empoli

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

N Napoli

A Ancona

L Livorno

I Imola

Z Zara

Z Zara

A Ancona

R Roma

E Empoli

