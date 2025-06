Il loro ladro titola un libro con Montalbano nei cruciverba: la soluzione è Merendine

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il loro ladro titola un libro con Montalbano' è 'Merendine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MERENDINE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Merendine più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Merendine.

Perché la soluzione è Merendine? Merendine sono piccole porzioni di dolci o snack da mangiare tra i pasti, spesso confezionate in sacchetti pratici. Sono ideali per una pausa gustosa e veloce, perfette per grandi e piccini. Il termine richiama quei deliziosi bocconi che accompagnano momenti di relax o di convivialità, rendendo ogni pausa più dolce e speciale. Insomma, un vero classico della merenda italiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Titola il libro di Cesare Pavese con Pablo e LindaIl loro ladro è un romanzo di CamilleriIl loro cantico è un libro d amore nella BibbiaScrivono il loro nome sulla copertina del libroUn libro di memorie

Non riesci a risolvere la definizione "Il loro ladro titola un libro con Montalbano"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

E Empoli

R Roma

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

I Imola

N Napoli

E Empoli

