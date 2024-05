Significato della soluzione per: Spuntini per i bambini

È il terzo romanzo della serie incentrata sulle avventure del commissario Montalbano, dopo La forma dell'acqua e Il cane di terracotta. Il ladro di merendine è un romanzo di Andrea Camilleri, pubblicato nel 1996, dalla casa editrice Sellerio. Da esso è stato tratto anche l'omonimo film TV, trasmesso dalla Rai nel 1999, con Luca Zingaretti nella parte del commissario. .

. Italiano: Sostantivo: merendina f (pl.: merendine) . (gastronomia) è in genere un alimento, dolce o salato, che viene consumato a merenda; solitamente le merendine vengono prodotte su scala industriale, impacchettate e commercializzate, più raramente vengono prodotte in casa. Negli ultimi decenni le merendine confezionate hanno preso il sopravvento su quelle preparate in casa, a causa di una maggiore richiesta dei consumatori e soprattutto di una maggiore offerta da parte delle industrie dolciarie "Possono essere di cioccolato, marmellata o ripiene alla crema: vari tipi di merendine sono la crostatina, il Rollino di cioccolato, Brioss e Plumcake".